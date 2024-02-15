Браим Диас избежал травмы, полузащитник сыграет с «Райо Вальекано»

Полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас смог избежать травмы. Напомним, у испанца было подозрение на повреждение после матча с «РБ Лейпцигом» в ⅛ финала Лиги чемпионов.

По информации от издания Relevo, обследование не выявило у Диаса никакой травмы. Таким образом, полузащитник будет готов принять участие в следующей игре против «Райо Вальекано», которая состоится на этих выходных.

Напомним, Диас забил победный гол в последнем матче против «РБ Лейпцига» в Лиге чемпионов. В чемпионате Испании 24-летний полузащитник отметился четырьмя голами и одним ассистом в девятнадцати матчах.