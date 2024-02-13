Зидан — о возможном переходе Мбаппе в «Реал»: «Мы не знаем, что произойдёт»

Экс-наставник «Реала» Зинедин Зидан поделился комментарием о возможном переезде форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в стан «сливочных».

— Об этом много говорят, много историй и слухов, но реальность такова, что мы еще не знаем, что произойдет. Посмотрим, что будет, — цитирует Зидана известный журналист Фабрицио Романо.

В этом сезоне 25-летний нападающий принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых забил 30 мячей и записал на свой счет семь результативных передач.

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до предстоящего лета. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 180 миллионов евро.



