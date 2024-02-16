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Лизаразю: «Мбаппе переходит в величайший клуб»

16 Февраля 2024 • 22:15 Комментировать
Нант
...
ПСЖ
1 6.20 X 4.60 2 1.48
17.02 23:00

Бывший футболист сборной Франции Биксант Лизаразю одобрил переход Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

25-летний форвард решил не продлевать истекающий контракт с «Пари Сен-Жермен», о чём уже сообщил клубу. Ожидается, что в скором времени игрок договорится о переходе в мадридский «Реал» на правах свободного агента.

«Реал» – это клуб, в который действительно стоит перейти, – считает Лизаразю. – Это легендарный клуб, величайший в мире», – цитирует Madrid Xtra экс-защитника «Баварии», «Марселя» и «Атлетика».

Килиан Мбаппе отметился 243 забитыми мячами в 290 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Биксант Лизаразю Килиан Мбаппе ещё теги

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