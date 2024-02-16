Гюлер может ближайшим летом покинуть «Реал»

Мадридский «Реал» определился с будущим в команде турецкого футболиста Арда Гюлера.

У испанского клуба есть два варианта развития событий. Первый – «сливочные» могут отдать хавбека в аренду. При этом новая команда должна предоставить хавбеку достаточное количество игрового времени.

Второй – нагрузить полузащитника дополнительной работой в зале с целью наращивания мышечной массы и повышения общего уровня физической готовности, передаёт издание Relevo.

Также, по информации источника, специалисты из «Реала» считают, что Гюлеру нужно стать эмоционально устойчивее на фоне некоторых неудач.