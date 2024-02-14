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Анчелотти: «Такое впечатление, что Тчуамени всегда играл в центре обороны»

14 Февраля 2024 • 12:24 Комментировать
Райо Вальекано
...
Реал Мадрид
18.02 16:00

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился впечатлениями от игры опорного полузащитника Орельена Тчуамени в центре обороны. Напомним, во вчерашней игре с «РБ Лейпцигом» в Лиге чемпионов «сливочные» не могли рассчитывать на Эдера Милитао, Давида Алабу и Антонио Рюдигера.

«Тчуамени отлично понимает, в чём нуждается команда. Он потрясающе сыграл на позиции центрального защитника. Такое впечатление, что Орельен всегда там выступал. Это очень умный футболист», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, Тчуамени перебрался в «Реал» летом 2022 года из «Монако» за 80 миллионов евро.

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