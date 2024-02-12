Анчелотти: Соперники ненавидят Винисиуса во втором тайме

Итальянский наставник «Реала» Карло Анчелотти высказался об игре нападающего команды Винисиуса Жуниора.

— Он обладает высоким уровнем мастерства. Он вкладывает большую интенсивность в свой дриблинг и делает это постоянно на протяжении всех 90 минут. Винисиус всегда заметен на поле. Есть соперники, которые терпеть не могут, когда он играет против них во втором тайме, — заявил Анчелотти на пресс-конференции.

В текущем сезоне 23-летний бразилец принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и записал на свой счет семь голевых передач.

После 24 туров «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. В активе команды Анчелотти 61 зачетный балл.