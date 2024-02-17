Анчелотти: «С Гюлером всё в порядке, он готов играть»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о состоянии полузащитника Арды Гюлера. Напомним, 18-летний турок успел провести всего два матча в этом розыгрыше чемпионата Испании. Первую половину сезона футболист пропустил из-за различных травм.

«С ним всё в порядке, он готов играть. Арда находится на хорошем уровне. Теперь ему предстоит сражаться с другими футболистами за место в основном составе. Будьте терпеливы с ним», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, летом «королевский клуб» заплатил за трансфер талантливого полузащитника 20 миллионов евро турецкому «Фенербахче».