Анчелотти назвал лучших футболистов мира — в списке шесть игроков «Реала»

Итальянский наставник «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о лучших футболистах мира.

«Винисиус — лучший игрок в мире. Джуд Беллингем — второй. Родриго — третий. Кроос — четвертый. Вальверде — пятый. Камавинга — шестой», — приводит слова Анчелотти Madrid Zone.

В субботу, 10 февраля, мадридский «Реал» разгромил на своем поле «Жирону» со счетом 4:0.

После 24 туров «сливочные» находятся на вершине турнирной таблицы чемпионата Испании, имея в активе 61 очко. На второй позиции располагается «Жирона», у которой на счету 56 баллов. Замыкает лидирующую тройку «Барселона» — команда Хави Эрнандеса набрала 50 очков.