Модрич – в основе: «Реал» назвал состав на мадридское дерби

В воскресенье «Реал» проведёт дерби против «Райо Вальекано». Рулевой «сливочных» Карло Анчелотти принял решение выпустить в стартовом составе таких футболистов:

Лунин, Васкес, Тчуамени, Начо, Фран Гарсия, Камавинга, Модрич, Вальверде, Браим Диас, Винисиус, Хоселу.

Родриго, Тони Кроос и Арда Гюлер оказались среди игроков, которые начнут игру на скамейке запасных.

Матч чемпионата Испании между «Райо Вальекано» и «Реалом» стартует в 16:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.