Кроос – о Ла Лиге: «Судьба чемпионства зависит только от «Реала»

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос высказался о шансах команды на победу в чемпионате.

В прошедшем туре Ла Лиги «сливочные» со счётом 4:0 разгромили своего главного преследователя – «Жирону», – увеличив отрыв до пяти очков. Идущая на третьей строчке «Барселона» и вовсе отстаёт от мадридского гранда на десять баллов.

«Только от нас самих зависит, кто станет чемпионом Испании в этом сезоне. Не выиграем титул – будем виноваты сами», – приводит Madrid Xtra слова Крооса.

18 февраля команда Карло Анчелотти сыграет в гостях против «Райо Вальекано» в рамках 25-го тура Ла Лиги. Встреча стартует в 16:00 по московскому времени.