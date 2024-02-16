«Реал» всё ещё может продлить контракт с Модричем

Мадридский «Реал» всё ещё может продлить контракт со своим полузащитником Лукой Модричем. По информации от немецкого журналиста Флориана Плеттенберга, в данный момент 38-летний хорват ближе к уходу, нежели к новому соглашению. Тем не менее, до конца сезона ещё многое может измениться. Решение руководства пока не является окончательным.

Напомним, сам Модрич хочет остаться в «королевском клубе» ещё на один сезон. Руководство в оставшиеся месяцы сезона может передумать и предложить футболисту новое соглашение.

Контракт в конце кампании также заканчивается у другого полузащитника «Реала» – 34-летнего Тони Крооса.