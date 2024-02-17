Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе собирается перебраться в мадридский «Реал».

Лидер парижан сообщил своему клубу о решении уйти по окончании сезона. По имеющимся данным, 25-летний форвард намерен перейти в мадридский «Реал».

На звёздного француза также претендовали гранды Английской премьер-лиги, однако тот, как информирует Le Parisien, выбрал именно «сливочных» как минимум по двум причинам: во-первых, он мечтает выступать за «Реал» с детства, во-вторых – он считает, что в «королевском клубе» у него больше шансов выиграть Лигу чемпионов.

Интерес к Килиану Мбаппе, напомним, приписывался «Ливерпулю» и лондонскому «Арсеналу».