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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Стало известно, почему Мбаппе предпочёл «Реал» клубам АПЛ слухи

17 Февраля 2024 • 00:37 Комментировать
Нант
...
ПСЖ
1 6.20 X 4.60 2 1.48
Через 21 ч. 52 мин.

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе собирается перебраться в мадридский «Реал».

Лидер парижан сообщил своему клубу о решении уйти по окончании сезона. По имеющимся данным, 25-летний форвард намерен перейти в мадридский «Реал».

На звёздного француза также претендовали гранды Английской премьер-лиги, однако тот, как информирует Le Parisien, выбрал именно «сливочных» как минимум по двум причинам: во-первых, он мечтает выступать за «Реал» с детства, во-вторых – он считает, что в «королевском клубе» у него больше шансов выиграть Лигу чемпионов.

Интерес к Килиану Мбаппе, напомним, приписывался «Ливерпулю» и лондонскому «Арсеналу».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Арсенал Лондон ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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