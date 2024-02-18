​Два игрока «Реала» заработали дисквалификацию

В воскресенье «Реал» добился лишь ничьей в гостевом матче Ла Лиги против «Райо Вальекано» - 1:1. «Сливочные» завершали игру вдесятером после того, как две жёлтые карточки в течение короткого отрезка времени получил защитник Дани Карвахаль. Теперь он будет вынужден пропустить следующий матч чемпионата Испании против «Севильи».

Матч против «Севильи» пропустит и полузащитник Эдуардо Камавинга – в игре с «Райо» он получил пятую жёлтую карточку в сезоне. Как следствие, французу нужно отбыть дисквалификацию.

Матч чемпионата Испании между «Реалом» и «Севильей» пройдёт в воскресенье, 25 февраля.