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Чемпионат Испании. Ла Лига

Моуринью: «В моё время весь мир останавливался для того, чтобы посмотреть «эль-класико»

16 Февраля 2024 • 12:10 Комментировать
Райо Вальекано
...
Реал Мадрид
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18.02 16:00

Бывший тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью рассказал, как проходили матчи с каталонской «Барселоной» в период его работы на «Сантьяго Бернабеу». Напомним, португалец во главе «королевского клуба» становился чемпионом Испании в 2012 году.

«В период моей работы в «Реале» у нас была сумасшедшая конкуренция с «Барселоной». Криштиану был в лучшей форме, Месси был в лучшей форме. «Барселона» была лучшей командой в мире, но мы с «Реалом» пытались это изменить. Весь мир останавливался для того, чтобы посмотреть «эль-класико». В одном сезоне побеждала «Барселона», в другом – «Реал». Это было очень красиво, но интенсивность была сумасшедшей», – сказал Моуринью в интервью FIVE.

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