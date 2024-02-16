Моуринью: «В моё время весь мир останавливался для того, чтобы посмотреть «эль-класико»

Бывший тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью рассказал, как проходили матчи с каталонской «Барселоной» в период его работы на «Сантьяго Бернабеу». Напомним, португалец во главе «королевского клуба» становился чемпионом Испании в 2012 году.

«В период моей работы в «Реале» у нас была сумасшедшая конкуренция с «Барселоной». Криштиану был в лучшей форме, Месси был в лучшей форме. «Барселона» была лучшей командой в мире, но мы с «Реалом» пытались это изменить. Весь мир останавливался для того, чтобы посмотреть «эль-класико». В одном сезоне побеждала «Барселона», в другом – «Реал». Это было очень красиво, но интенсивность была сумасшедшей», – сказал Моуринью в интервью FIVE.