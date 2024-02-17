Анчелотти рассказал, влияют ли слухи о переходе Мбаппе на атмосферу в раздевалке «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, влияют ли на атмосферу в раздевалке слухи о переходе в команду нападающего Килиана Мбаппе из «ПСЖ». Напомним, француз имеет хорошие шансы на летний трансфер в «королевский клуб» на правах свободного агента.

«Влияют ли слухи о переходе Мбаппе на атмосферу в раздевалке? Я выгляжу сейчас обеспокоенным? Нет, для меня это обычная пресс-конференция», – сказал Анчелотти.

Мбаппе пока не сообщил, в какую команду перейдёт ближайшим летом. Тем не менее, фаворитом на трансфер 25-летнего француза считается именно мадридский «Реал».