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Анчелотти рассказал, влияют ли слухи о переходе Мбаппе на атмосферу в раздевалке «Реала»

17 Февраля 2024 • 15:49 Комментировать
Нант
...
ПСЖ
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Через 6 ч. 57 мин.

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, влияют ли на атмосферу в раздевалке слухи о переходе в команду нападающего Килиана Мбаппе из «ПСЖ». Напомним, француз имеет хорошие шансы на летний трансфер в «королевский клуб» на правах свободного агента.

«Влияют ли слухи о переходе Мбаппе на атмосферу в раздевалке? Я выгляжу сейчас обеспокоенным? Нет, для меня это обычная пресс-конференция», – сказал Анчелотти.

Мбаппе пока не сообщил, в какую команду перейдёт ближайшим летом. Тем не менее, фаворитом на трансфер 25-летнего француза считается именно мадридский «Реал».

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Реал Мадрид Карло Анчелотти ПСЖ Килиан Мбаппе ещё теги

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