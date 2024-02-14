Тчуамени намекнул, что не хотел бы играть центрального защитника в сборной Франции

Опорный полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени не горит желанием выступать за сборную Франции на позиции центрального защитника. Напомним, вчера футболист очень грамотно сыграл в обороне в матче с «РБ Лейпцигом» и помог «Реалу» добыть минимальную победу 1:0 в рамках Лиги чемпионов.

«Играть на позиции центрального защитника в сборной Франции? Осторожно, пожалуйста. Думаю, тренер смотрит это интервью. Вы не должны такое говорить», – ответил Тчуамени в беседе с Canal +.

Напомним, Орельен выступает в центре обороны по той причине, что у «Реала» травмированы Антонио Рюдигер, Давид Алаба и Эдер Милитао.