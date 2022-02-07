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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри не готов говорить о «скудетто», несмотря на уверенную победу над «Вероной»

07 Февраля 2022 • 01:29 Комментировать
Ювентус
2:0
Верона
окончен

«Ювентус» уверенно переиграл «Верону» в матче 24 тура чемпионата Италии, отлично показали себя новички команды, в частности, забивший уже через тринадцать минут после дебюта Душан Влахович. Тем не менее, говорить о «скудетто» наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри пока что не готов - он ставит более реалистичные цели.

- Скудетто? Перед нами три команды, «Интер», «Милан» и «Наполи». Нам надо еще прибавить, чтобы настичь их. Сейчас важнее хорошо выступить в полуфинале Кубка Италии и надеяться на место в зоне Лиги чемпионов, для этого нужно 80 очков, - считает наставник «Ювентуса».

В настоящий момент у команды 45 очков, лидирующему «Интеру» она уступает восемь баллов, но при этом у «Ювентуса» на один сыгранный матч больше, нежели у «неррадзурри».
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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Верона Массимилиано Аллегри
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окончен Ювентус 2:0 Верона 1.53 4.30 6.00
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