Аллегри не готов говорить о «скудетто», несмотря на уверенную победу над «Вероной»

«Ювентус» уверенно переиграл «Верону» в матче 24 тура чемпионата Италии, отлично показали себя новички команды, в частности, забивший уже через тринадцать минут после дебюта Душан Влахович. Тем не менее, говорить о «скудетто» наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри пока что не готов - он ставит более реалистичные цели.

- Скудетто? Перед нами три команды, «Интер», «Милан» и «Наполи». Нам надо еще прибавить, чтобы настичь их. Сейчас важнее хорошо выступить в полуфинале Кубка Италии и надеяться на место в зоне Лиги чемпионов, для этого нужно 80 очков, - считает наставник «Ювентуса».

В настоящий момент у команды 45 очков, лидирующему «Интеру» она уступает восемь баллов, но при этом у «Ювентуса» на один сыгранный матч больше, нежели у «неррадзурри».