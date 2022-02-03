Дибала начнёт ближайший матч «Ювентуса» на скамейке

Нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала начнёт ближайший матч своей команды против «Вероны» на скамейке запасных. Дело в том, что игрок слишком поздно вернулся из расположения сборной Аргентины и не готов к матчу физически.

Ранее сообщалось, что Дибала, скорее всего, покинет команду по окончанию сезона. Контракт аргентинского нападающего с туринским клубом действует до лета 2022 года. Одним из главных претендентов на игрока считается миланский «Интер».

В этом сезоне Дибала забил 7 голов и отдал 3 ассиста в чемпионате Италии. Недавно его команда приобрела за 81,60 миллионов евро другого нападающего – Душана Влаховича из «Фиорентины».