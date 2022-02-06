Влаховичу понадобилось 13 минут, чтобы забить дебютный гол за «Ювентус»

Нападающему Душану Влаховича, перебравшемуся зимой из «Фиорентины» в «Ювентус», понадобилось всего 13 минут, чтобы отличиться дебютным голом в составе новой команды. Серб с первых минут вышел на поле в поединке с «Вероной» и тут же начал оправдывать возложенные на него надежды.

Таким образом, форвард записал на свой счет уже 18-мяч в текущем сезоне чемпионата Италии. Также в его активе две результативные передачи в 22 матчах.

Проследить за тем, удастся ли Влаховичу еще несколько раз огорчить голкипера «Вероны», можно на сайте Liveresult.ru, где проходит текстовая онлайн-трансляция встречи.