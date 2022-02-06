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Чемпионат Италии. Серия А

Влаховичу понадобилось 13 минут, чтобы забить дебютный гол за «Ювентус»

06 Февраля 2022 • 23:16 Комментировать
Ювентус
1:0
Верона
1.53 4.30 6.00
1-й тайм

Нападающему Душану Влаховича, перебравшемуся зимой из «Фиорентины» в «Ювентус», понадобилось всего 13 минут, чтобы отличиться дебютным голом в составе новой команды. Серб с первых минут вышел на поле в поединке с «Вероной» и тут же начал оправдывать возложенные на него надежды.

Таким образом, форвард записал на свой счет уже 18-мяч в текущем сезоне чемпионата Италии. Также в его активе две результативные передачи в 22 матчах.

Проследить за тем, удастся ли Влаховичу еще несколько раз огорчить голкипера «Вероны», можно на сайте Liveresult.ru, где проходит текстовая онлайн-трансляция встречи.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Душан Влахович
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ЮВЕНТУС ВЕРОНА
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окончен Болонья 0:0 Эмполи 1.96 3.80 3.75
окончен Сампдория 4:0 Сассуоло 2.70 3.65 2.45
окончен Удинезе 2:0 Торино 3.05 3.25 2.40
Идет 43 минута Ювентус 1:0 Верона 1.58 4.30 5.60
07.02  22:45 Салернитана ... Специя 3.10 3.45 2.35
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