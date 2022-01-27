У Влаховича была договорённость с «Ювентусом» ещё в октябре

В Италии о переходе нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича в «Ювентус» говорят уже как о свершившемся факте. Исключением не стал и авторитетный журналист Николо Скира, раскрывший некоторые детали сделки.

У себя в твиттер-аккаунте он написал, что договоренность между сторонами была достигнута еще в октябре, поэтому все слухи о возможном переезде футболиста в Англию были лишь выдумками. Помимо этого, он также опроверг информацию, согласно которой агент серба должен получить от «Ювентуса» 18 миллионов евро комиссионных.

Стоит добавить, что трансфер Влаховича обойдется туринцам в 75 миллионов евро. Такую же сумму «фиалкам» прошлым летом предлагал «Атлетико», но получил отказ.