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Чемпионат Италии. Серия А

У Влаховича была договорённость с «Ювентусом» ещё в октябре

27 Января 2022 • 22:08 Комментировать (1)
Ювентус
...
Верона
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06.02 22:45

В Италии о переходе нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича в «Ювентус» говорят уже как о свершившемся факте. Исключением не стал и авторитетный журналист Николо Скира, раскрывший некоторые детали сделки.

У себя в твиттер-аккаунте он написал, что договоренность между сторонами была достигнута еще в октябре, поэтому все слухи о возможном переезде футболиста в Англию были лишь выдумками. Помимо этого, он также опроверг информацию, согласно которой агент серба должен получить от «Ювентуса» 18 миллионов евро комиссионных.

Стоит добавить, что трансфер Влаховича обойдется туринцам в 75 миллионов евро. Такую же сумму «фиалкам» прошлым летом предлагал «Атлетико», но получил отказ.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Фиорентина Душан Влахович
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Ale10JUFC
27 Января 2022 в 22:21
Такого сумасшедшего ажиотажа вокруг Влаховича не разделяю, он парень талантливый и перспективный ,но ему очень многое надо доказать и говорить о нем как о топ форварде ещё очень рано. Мбаппе в 18 уже засветился на весь мир Холланду сейчас только 21 он уже идёт в топах голевых. Конечно хочется чтобы серб взорвал в Юве ,но предпосылок на это нет. Хотел бы ошибаться.
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