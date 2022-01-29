После перехода Душана Влаховича «Ювентус» планирует оформить еще одно подписание до конца зимнего трансферного окна – туринцы вышли на связь с полузащитником гладбахской «Боруссии» Денисом Закарией.

Журналист Джанлука ди Марцио сообщил, что туринцы уже согласовали детали личного соглашения с агентами швейцарца. После этого «синьора старая» отправила запрос непосредственно в немецкий клуб, предложив пять миллионов евро сразу и еще два выплатами возможных бонусов.

При этом, «Ювентусу» необходимо расстаться с кем-то из игроков нынешнего состава, чтобы позволить себе трансфер Закарии. На данный момент итальянцы ведут переговоры с потенциальными покупателями на Артура Мело и Аарона Рэмзи.