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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Ювентус» предложил гладбахской «Боруссии» 7 млн евро за Закарию, с футболистом уже договорились о личном контракте слухи

29 Января 2022 • 17:57 Комментировать
Ювентус
...
Верона
1.53 4.30 6.00
06.02 22:45

После перехода Душана Влаховича «Ювентус» планирует оформить еще одно подписание до конца зимнего трансферного окна – туринцы вышли на связь с полузащитником гладбахской «Боруссии» Денисом Закарией.

Журналист Джанлука ди Марцио сообщил, что туринцы уже согласовали детали личного соглашения с агентами швейцарца. После этого «синьора старая» отправила запрос непосредственно в немецкий клуб, предложив пять миллионов евро сразу и еще два выплатами возможных бонусов.

При этом, «Ювентусу» необходимо расстаться с кем-то из игроков нынешнего состава, чтобы позволить себе трансфер Закарии. На данный момент итальянцы ведут переговоры с потенциальными покупателями на Артура Мело и Аарона Рэмзи.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Боруссия Мёнхенгладбах Денис Закария
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