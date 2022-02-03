Гуллит: «де Лихт должен помочь «Баварии»

Бывший футболист лондонского «Челси» и «Милана» Рууд Гуллит прокомментировал слухи о возможном переходе своего соотечественника Маттайса де Лихта в мюнхенскую «Баварию». Нидерландец выразил мнение, что защитник должен усилить «красных».
«Маттайс научился многому в «Ювентусе». В будущем он сможет внести большой вклад в «Баварии», – цитирует бывшего обладателя «Золотого мяча» Football Italia.
Напомним, что ранее де Лихта связывали с переходом в лондонский «Челси», который может лишиться сразу трёх номинальных центральных защитников по окончанию сезона. Также одним из претендентов на нидерландца является мюнхенская «Бавария», которая летом, скорее всего, потеряет Никласа Зюле.
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