«Ювентус» продлит контракт с центральным защитником

В связи с возможным уходом Маттайса де Лихта «Ювентус» решил продлить контракт с другим центральным защитником команды, Даниэле Ругани. Туринцы отказались от идеи избавляться от футболиста, которого пытались сдать в аренду прошедшим летом.

Информацией о начале переговоров по пролонгации поделился журналист Николо Скира, добавив, что речь идет о 5-летнем трудовом договоре. Стоит отметить, что в текущем сезоне Ругани иногда получает игровую практику при Массимилиано Аллегри, успев провести уже 10 матчей за «старую синьору» во всех турнирах.

К слову, ранее интерес к итальянцу проявляли интерес некоторые клубы Серии А, в частности римский «Лацио», где инициатором приглашения Ругани был наставник Маурицио Сарри.