«Ты первым поверил в меня» - Дибала эмоционально попрощался с Дзампарини

Мы уже сообщали о том, что в возрасте 80 лет отошел в мир лучший Маурицио Дзампарини - бывший владелец клуба «Палермо». Скорбная новость опечалила Пауло Дибалу - свою карьеру в итальянском футболе он начинал именно в «Палермо», где блистал на пару с Франко Васкесом. Пауло трогательно попрощался с Дзампарини.

- Ты был первым, кто поверил в меня, я прилетел в Италию еще ребенком, а ты принял меня. как отец. Президент, ты открыл мне великолепный город, в котором я познакомился с таким огромным количеством прекрасных людей, где у меня столько друзей. Ты дал мне возможность уйти, когда это требовалось для меня, с уважением и заботой о моих интересах. За это и за многое другое я буду всегда благодарен тебе, никогда не забуду тебя, Президент. Огромное спасибо. Твой Пиччиридду, - написал в «Инстаграме» Дибала, покинувший «Палермо» в 2015 году.