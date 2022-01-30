Влахович усложнил себе карьеру: Почему переход в «Ювентус» – худший сценарий для него

Форвард «Фиорентины» Душан Влахович был лакомым кусочком на зимнем трансферном рынке. На него претендовали «Арсенал», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл», «Атлетико» и ещё несколько клубов, однако гонку за серба выиграл «Ювентус», заплативший 75 млн евро. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценило перспективы Влаховича в новом клубе.

Пять лет назад «Фиорентина» отдала «Партизану» за Влаховича 2 млн евро. С каждым месяцем Душан прибавлял и постепенно превращался в одного из лучших форвардов Серии А. В 2021 году под руководством Винченцо Итальяно «фиалки» начали расцветать: играли агрессивно в атаке, классно прессинговали. Командные успехи позволили Влаховичу улучшить личную статистику – в 56 матчах во всех турнирах у него 41 гол за календарный год. Стоит отметить и реализацию моментов: при xG (ожидаемые голы) 12,30 футболист отметился 17 мячами в этом сезоне Серии А. Неудивительно, что за последний год рыночная стоимость серба выросла почти в три раза – с 25 до 70 млн евро.

В январе 2022 года всё шло к тому, что Душан Влахович окажется в «Арсенале». Лондонцы уже даже были готовы заплатить 70 млн евро. Дело в том, что «канониры» всеми силами пытаются избавиться от проблемного Обамеянга, поэтому форвард им крайне необходим уже сейчас. Впрочем, сам Влахович не сильно хотел переходить в «Арсенал», поэтому переговоры затягивались. Видимо, серб ждал других предложений. И он дождался.

«Ювентус» такие дела привык завершать быстро. Возможно, трансфер и не состоялся бы, не травмируйся Федерико Кьеза, который будет восстанавливаться до конца сезона. Не складывается у туринцев и со снайперами. В текущем сезоне Пауло Дибала забил 7 мячей – больше всех в команде. Это и заставило «старую синьору» форсировать переговоры по Душану. «Ювентус» даже не пожалел 75 млн! Это один из самых дорогих зимних трансферов в истории футбола. Зимой больше денег платили только за двух футболистов: Вирджила ван Дейка («Ливерпуль») и Филиппе Коутиньо («Барселона»).

В последнее время принято восторгаться игрой Влаховича. Но каким бы крутым ни был Душан во Флоренции, в Турине у него большие шансы провалиться. «Ювентус» взял футболиста, который абсолютно ему не подходит. Влахович – не игрок штрафной и не столб. 22-летний нападающий плохо играет спиной к воротам, плохо принимает мяч под давлением, чуть ли не чаще всех форвардов Серии А теряет мяч. Да, за полсезона Душан забил 20 голов, но статистика обманчива: четверть из них – с пенальти. «Старая синьора» взяла форварда в надежде на то, что результативность увеличится. В этом сезоне средняя результативность «Юве» упала с 2 до 1,5 гола за игру, но вот только причина не в форвардах. У команды всё хорошо с реализацией – она забивает больше, чем создает. Проблема в том, что создавать туринские футболисты стали намного меньше.

Аллегри играет очень осторожно. Даже против крепких середняков «Ювентус» часто играет в позиционной обороне. Выход в атаку строится через Дибалу или Морату. Они находятся на своей половине поля, где стараются первым касанием отдать передачу в свободную зону под рывки полузащитникам. В команде есть только один полузащитник, который эффективно врывается в эти зоны – Маккенни. Остальные же просто не успевают. Даже если удаётся выполнить задумку, рывки Дибалы и Мораты к воротам ничего не дают, ведь там они находятся в численном меньшинстве. Вот и получается, что туринцы создают меньше моментов, чем середняки чемпионата Италии.

Проблемы «Ювентуса» не решатся с приходом Влаховича, а вот хуже может стать. Альваро Мората попросил «Юве» отпустить его в «Барселону» до закрытия трансферного окна. «Старая синьора» делает большую ошибку – Влахович гораздо слабее Мораты спиной к воротам. Альваро лучше играет первым касанием, лучше сохраняет мяч и лучше разгоняет контратаки. Душан умеет забивать голы, но если «Ювентус» не улучшит свой игровой стиль, тогда польза от него будет минимальная.

У Аллегри в распоряжении сильнейший в состав в Серии А, но он ставит крест на атакующем потенциале команды. Теперь это касается и Влаховича, у которого явно не будет такая мощная статистика, как была в «Фиорентине». Душан – топ-нападающий, но его манера игры не подходит к стилю Аллегри. Если главный тренер не поменяет свой трусливый футбол, тогда через 1-2 года «Ювентус» вынужден будет продать Влаховича, но уже за сумму, которая в 2-3 меньше той, которая была потрачена.

Владислав АВРАМЕНКО