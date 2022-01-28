«Астон Вилла» конкретизировала предложение по Бентанкуру

Мы уже сообщали о том, что «Астон Вилла» желает приобрести у «Ювентуса» защитника Родриго Бентанкура, интерес возник еще несколько дней тому назад, а сейчас итальянский инсайдер Джанлука ди Марцио сообщает некоторые подробности возможной сделки. «Астон Вилла» предлагает за 24-летнего уругвайского оборонца 20 миллионов евро, а также некоторые бонусы.

Однако в «Ювентусе» не хотят продавать футболиста менее чем за 25 миллионов «чистыми» - дело в том, что по условиям предыдущего соглашения с прежним клубом Родриго, «Бока Хуниорс», «Юве» должен перечислить аргентинцам 30 процентов от нынешней возможной продажи. Тогда, в 2017 году, «Юве» уплатил за футболиста 15,7 миллионов евро.