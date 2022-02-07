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Чемпионат Италии. Серия А

Калинич покинул «Верону»

07 Февраля 2022 • 07:06 Комментировать
Ювентус
2:0
Верона
окончен

Хорватский нападающий Никола Калинич расстался с «Вероной», сообщение об этом появилось на официальном сайте клуба и стало определенным сюрпризом, ведь еще за пару часов до его публикации Калинич, как ни в чем не бывало, вышел на поле в футболке «Вероны» в поединке с «Ювентусом».

В коротком коммюнике «Верона» поблагодарила Калинича за полтора года выступлений в составе клуба. Он сыграл в тридцати трех матчах, забив в общей сложности шесть голов. Также 34-летний хорват сделал две голевые передачи своим партнерам.

По слухам, в скором времени ожидается его появление в сплитском «Хайдуке» - его родном клубе.

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Евро-Футбол.Ру,
Верона Никола Калинич
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