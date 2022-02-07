Влахович доволен первым матчем в составе «Ювентуса»

Переход сербского нападающего Душана Влаховича стал самым громким за весь январь, если не во всей Европе, то уж в Италии точно. Сменивший «Фиорентину» на «Ювентус» сербский нападающий забил гол в первой же встрече, и «Ювентус» одержал победу над «Вероной». Влахович доволен своим дебютом и поблагодарил команду за вс.

- Для нас было важно выиграть, и мы правильно настроились. Как тренер, так и одноклубники оказали мне все содействие для максимально быстрой адаптации. Я и сам стараюсь как можно быстрее влиться в коллектив. Хочу быть максимально полезным команде, - цитирует Влаховича Football Italia.