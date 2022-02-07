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Чемпионат Италии. Серия А

Влахович доволен первым матчем в составе «Ювентуса»

07 Февраля 2022 • 05:58 Комментировать
Ювентус
2:0
Верона
окончен

Переход сербского нападающего Душана Влаховича стал самым громким за весь январь, если не во всей Европе, то уж в Италии точно. Сменивший «Фиорентину» на «Ювентус» сербский нападающий забил гол в первой же встрече, и «Ювентус» одержал победу над «Вероной». Влахович доволен своим дебютом и поблагодарил команду за вс.

- Для нас было важно выиграть, и мы правильно настроились. Как тренер, так и одноклубники оказали мне все содействие для максимально быстрой адаптации. Я и сам стараюсь как можно быстрее влиться в коллектив. Хочу быть максимально полезным команде, - цитирует Влаховича Football Italia.

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Ювентус Душан Влахович
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окончен Ювентус 2:0 Верона 1.53 4.30 6.00
07.02  22:45 Салернитана ... Специя 3.10 3.45 2.35
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