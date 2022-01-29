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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» хочет закрыть сделку по Закарии в дедлайне

29 Января 2022 • 14:03 Комментировать
Ювентус
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Верона
1.53 4.30 6.00
06.02 22:45

Туринский «Ювентус» нацелился на приобретение полузащитника мёнхенгладбахской «Боруссии» Дениса Закарии. Контракт футболиста с нынешним клубом истекает летом 2022 года, поэтому уже сейчас он доступен на рынке по минимальной цене.

La Gazetta dello Sport сообщает, что Закария может стать заменой полузащитнику Родриго Бентанкуру, который до конца трансферного окна может перейти в бирмингемскую «Астон Виллу». Ранее стало известно, что «вилланы» предложили за игрока 25 миллионов евро.

Напомним, что интерес к полузащитнику гладбахской «Боруссии» также проявляет другой итальянский клуб – «Рома», которая как раз находится в поисках хавбека.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Денис Закария
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