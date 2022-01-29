Мэр Флоренции разочарован Влаховичем

Душан Влахович перебрался в «Ювентус», и это - разочарование для болельщиков «Фиорентины», а также для мэра Флоренции Дарио Нарделлы. Правда, если болельщики переживают, что любимый клуб сдаст в результатах, у мэра - свои причины для беспокойства. Он отреагировал на информацию, что спешивший в «Ювентус» Влахович при этом нарушил правила COVID-предосторожности.

- Если это подтвердится, если выяснится, что Влахович действительно слишком быстро покинул Флоренцию, нарушив карантинные нормы - то это очень серьезно. Преуспевающий спортсмен не может позволить себе такое поведение. Какое разочарование! - написал в «Твиттере» Нарделла.