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Чемпионат Италии. Серия А

Мэр Флоренции разочарован Влаховичем

29 Января 2022 • 08:13 Комментировать
Ювентус
...
Верона
1.53 4.30 6.00
06.02 22:45

Душан Влахович перебрался в «Ювентус», и это - разочарование для болельщиков «Фиорентины», а также для мэра Флоренции Дарио Нарделлы. Правда, если болельщики переживают, что любимый клуб сдаст в результатах, у мэра - свои причины для беспокойства. Он отреагировал на информацию, что спешивший в «Ювентус» Влахович при этом нарушил правила COVID-предосторожности.

- Если это подтвердится, если выяснится, что Влахович действительно слишком быстро покинул Флоренцию, нарушив карантинные нормы - то это очень серьезно. Преуспевающий спортсмен не может позволить себе такое поведение. Какое разочарование! - написал в «Твиттере» Нарделла.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Фиорентина Душан Влахович
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