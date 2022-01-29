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«Тоттенхэм» и «Ювентус» не могут договориться по трансферу Кулушевски

29 Января 2022 • 16:29 Комментировать
Ювентус
...
Верона
1.53 4.30 6.00
06.02 22:45

Лондонский «Тоттенхэм» может упустить трансфер шведского полузащитника «Ювентуса» Деяна Кулушевски. По сообщениям Фабрицио Романо, на данный момент клубы не могут сойтись в сумме выкупа. Отмечается, что «Тоттенхэм» готов включить возможную опцию выкупа в 30 миллионов евро, в то время как «Ювентус» настаивает на обязательном выкупе за 40 миллионов.

Отмечается, что в борьбу за Кулушевски также может включиться лондонский «Арсенал». Ранее «Тоттенхэм» уже упустил трансферы Адама Траоре и Луиса Диаса.

Кулушевски в этом сезоне провёл за «старую синьору» 20 матчей в чемпионате Италии, в которых отличился одним голом и четырьмя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ювентус Деян Кулушевски
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