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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

У Дибалы есть три предложения от грандов АПЛ слухи

03 Февраля 2022 • 22:04 Комментировать (1)
Ювентус
...
Верона
1.53 4.30 6.00
06.02 22:45

Многие ведущие европейские клубы активно следят за ситуацией вокруг возможного продления контракта нападающего «Ювентуса» Паоло Дибалы. Помимо итальянских «Интера» и «Милана», в борьбу готовы вступить английские гранды.

По информации британской прессы, «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» уже предложили аргентинцу предварительные условия сотрудничества. Все они продвинулись в переговорах с окружением Дибала куда дальше, чем остальные претенденты, передает издание 90min.

Напомним, что предметный интерес к плеймейкеру также проявляет «Барселона», которая нацелилась летом переманить к себе несколько свободных агентов в связи с финансовыми проблемами.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Ювентус Манчестер Юнайтед Пауло Дибала Трансферы футбола - лето 2022
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Комментарии (1)
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AlessandroDP
03 Февраля 2022 в 22:11
Очередной пук в воздух от подзаборного недоресурса 90min))
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