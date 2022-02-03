Многие ведущие европейские клубы активно следят за ситуацией вокруг возможного продления контракта нападающего «Ювентуса» Паоло Дибалы. Помимо итальянских «Интера» и «Милана», в борьбу готовы вступить английские гранды.

По информации британской прессы, «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» уже предложили аргентинцу предварительные условия сотрудничества. Все они продвинулись в переговорах с окружением Дибала куда дальше, чем остальные претенденты, передает издание 90min.

Напомним, что предметный интерес к плеймейкеру также проявляет «Барселона», которая нацелилась летом переманить к себе несколько свободных агентов в связи с финансовыми проблемами.