Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» намерен опередить «Астон Виллу» в гонке за Бентанкуром слухи

28 Января 2022 • 21:29 Комментировать
Ювентус
...
Верона
1.53 4.30 6.00
06.02 22:45

«Астон Вилла» в последние дни трансферного окна проявляла предметный интерес к полузащитнику «Ювентуса» Родриго Бентанкуру, даже обратившись в Турин с официальным предложением. Правда, итальянцев не устроила указанная английским клубом сумма в размере 18 миллионов евро плюс различные бонусы (еще четыре миллиона сверху).

По информации Sky Sports, «Ювентус» хотел бы немедленно получить как минимум 23 миллиона евро. Согласно источнику, данной ситуацией намерен воспользоваться «Тоттенхэм», перехватив уругвайца.

«Шпоры» в свою очередь попытаются договориться об аренде с правом выкупа. Добавим, что «Ювентусу» в любом случае не достанутся все деньги за трансфер Бентанкура – 30% будут отправлены «Бока Хуниорс», откуда хавбек перебирался в Серию А.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ювентус Родриго Бентанкур Астон Вилла
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
ЮВЕНТУС ВЕРОНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Января
21:29 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» намерен опередить «Астон Виллу» в гонке за Бентанкуром слухи
21:20 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» интересуется Кэшем
21:10 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» нацелился на нападающего «Арсенала»
20:48 · Англия. Премьер-лига
Ван де Бек отправится в аренду в «Кристал Пэлас» - сделка находится на завершающей стадии слухи
20:31 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» попытается помешать «Тоттенхэму» подписать Кулушевски слухи
19:58 · Англия. Премьер-лига
«Лион» нацелился на Ло Чельсо
19:53 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» опасается, что Амрабата тоже могут перехватить
19:48 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» летом хочет приобрести Рэшфорда
18:57 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» близок к покупке Диаса
18:51 · Англия. Чемпионшип
​Экс-форвард «Ливерпуля» Кэрролл оказался в «Вест Бромвиче» официально
18:49 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» переключил внимание на Кулушевски
18:42 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» не теряет надежды заполучить Артура
18:16 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не купит Дембеле, если не продаст кого-то из игроков атаки
17:52 · Англия. Премьер-лига
Кунде – главная трансферная цель «Челси» на лето
17:37 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» возобновил переговоры со Стерлингом слухи
Все новости
Рекомендуем