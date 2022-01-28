«Астон Вилла» в последние дни трансферного окна проявляла предметный интерес к полузащитнику «Ювентуса» Родриго Бентанкуру, даже обратившись в Турин с официальным предложением. Правда, итальянцев не устроила указанная английским клубом сумма в размере 18 миллионов евро плюс различные бонусы (еще четыре миллиона сверху).

По информации Sky Sports, «Ювентус» хотел бы немедленно получить как минимум 23 миллиона евро. Согласно источнику, данной ситуацией намерен воспользоваться «Тоттенхэм», перехватив уругвайца.

«Шпоры» в свою очередь попытаются договориться об аренде с правом выкупа. Добавим, что «Ювентусу» в любом случае не достанутся все деньги за трансфер Бентанкура – 30% будут отправлены «Бока Хуниорс», откуда хавбек перебирался в Серию А.