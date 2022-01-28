Буффон удивлён приобретением Влаховича

Легендарному голкиперу Джанлуиджи Буффону исполняется сегодня 44 года, и он внимательно следит за тем, что происходит с его любимыми клубами. А это, разумеется, команды, в которых он выступал - «Парма» и, конечно же, «Ювентус».

«Старая синьора» не пожалела 70 миллионов евро для срочного приобретения сербского нападающего Душана Влаховича, который уже завтра пройдет медосмотр в своем новом клубе и начнет срочно поправлять дела «Ювентуса» в атаке, где столь плачевно, как сейчас, они не шли уже лет 20. Буффон дал понять, что удивлен сделкой с Влаховичем.

- Это неожиданное приобретение, - приводит слова голкипера La Gazzetta Dello Sport.

Влахович забил уже семнадцать готов в 21 проведенном матче в составе «Фиорентины» в текущем сезоне.