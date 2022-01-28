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Чемпионат Италии. Серия А

Буффон удивлён приобретением Влаховича

28 Января 2022 • 01:58 Комментировать
Ювентус
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Верона
1.53 4.30 6.00
06.02 22:45

Легендарному голкиперу Джанлуиджи Буффону исполняется сегодня 44 года, и он внимательно следит за тем, что происходит с его любимыми клубами. А это, разумеется, команды, в которых он выступал - «Парма» и, конечно же, «Ювентус».

«Старая синьора» не пожалела 70 миллионов евро для срочного приобретения сербского нападающего Душана Влаховича, который уже завтра пройдет медосмотр в своем новом клубе и начнет срочно поправлять дела «Ювентуса» в атаке, где столь плачевно, как сейчас, они не шли уже лет 20. Буффон дал понять, что удивлен сделкой с Влаховичем.

- Это неожиданное приобретение, - приводит слова голкипера La Gazzetta Dello Sport.

Влахович забил уже семнадцать готов в 21 проведенном матче в составе «Фиорентины» в текущем сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Джанлуиджи Буффон Душан Влахович
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