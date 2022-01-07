28 голов в 20 матчах Серии А - так мало в 21 веке «Ювентус» ещё не забивал

Расставание с Криштиану Роналду позволило «Ювентусу» сэкономить денег, однако сказалось на результативности, и, как следствие, на результатах команды. Всего лишь 28 голов в 20 первых матчах - так мало команда не забивала с сезона 1999/2000 (тогда было 26 забитых мячей). Иными словами, столь слабой атаки в 21 веке у «старой синьоры» еще не было.

Но если раньше туринцы хотя бы и пропускали мало, то сейчас - целых 18 голов. Отсюда и пятое место в турнирной таблице.

Еще одна проблема - отсутствие явного лидера и бомбардира. Пауло Дибала и Альваро Мората забили по пять голов - и это наивысший показатель среди всех игроков команды. У того же Роналду после 20 матчей прошлого сезона было 15 мячей. В последний раз столь тревожная ситуация складывалась в «Ювентусе» аж в сезоне 1987/1988, когда после 20 туров у Яна Раша и Марино Магрина были по четыре забитых мяча.