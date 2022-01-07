28 голов в 20 матчах Серии А - так мало в 21 веке «Ювентус» ещё не забивал

Но если раньше туринцы хотя бы и пропускали мало, то сейчас - целых 18 голов. Отсюда и пятое место в турнирной таблице.
Еще одна проблема - отсутствие явного лидера и бомбардира. Пауло Дибала и Альваро Мората забили по пять голов - и это наивысший показатель среди всех игроков команды. У того же Роналду после 20 матчей прошлого сезона было 15 мячей. В последний раз столь тревожная ситуация складывалась в «Ювентусе» аж в сезоне 1987/1988, когда после 20 туров у Яна Раша и Марино Магрина были по четыре забитых мяча.
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