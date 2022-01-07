Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

28 голов в 20 матчах Серии А - так мало в 21 веке «Ювентус» ещё не забивал

07 Января 2022 • 21:08 Комментировать (1)
Рома
...
Ювентус
3.25 3.60 2.20
09.01 20:30
Расставание с Криштиану Роналду позволило «Ювентусу» сэкономить денег, однако сказалось на результативности, и, как следствие, на результатах команды. Всего лишь 28 голов в 20 первых матчах - так мало команда не забивала с сезона 1999/2000 (тогда было 26 забитых мячей). Иными словами, столь слабой атаки в 21 веке у «старой синьоры» еще не было.

Но если раньше туринцы хотя бы и пропускали мало, то сейчас - целых 18 голов. Отсюда и пятое место в турнирной таблице.

Еще одна проблема - отсутствие явного лидера и бомбардира. Пауло Дибала и Альваро Мората забили по пять голов - и это наивысший показатель среди всех игроков команды. У того же Роналду после 20 матчей прошлого сезона было 15 мячей. В последний раз столь тревожная ситуация складывалась в «Ювентусе» аж в сезоне 1987/1988, когда после 20 туров у Яна Раша и Марино Магрина были по четыре забитых мяча.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Криштиану Роналду
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
РОМА ЮВЕНТУС
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
ЮвиК
07 Января 2022 в 23:09
Такого трусливого футбола у Юве и небыло наверное не в одном из прошлых сезонов. Как Мората должен забивать когда 9 партнеров сидят в своей штрафной? Факт есть факт, тугой Аллегри продолжает играть только от обороны при том факте что это абсолютно не работает и команда пропускает. 2 варианта если все так и продолжится, Аньелли одумается и отправит Макса дальше отдыхать и начнется очередные эксперименты с тренерами, и второй вариант случится чудо Макс настроит механизм который сидит только у него в голове и который видит только он и команда заиграет.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Января
23:03 · Италия. Серия А
Легендарный «матрасник» может присоединиться к чемпионам Бразилии
22:53 · Англия. Премьер-лига
«Интер» предложил «Эвертону» бесплатно подписать Санчеса
22:42 · Италия. Серия А
«Милан» заинтересовался шведским «наследником Ибрагимовича»
21:51 · Италия. Серия А
Сакки нахваливает «Милан» Пиоли
21:08 · Италия. Серия А
28 голов в 20 матчах Серии А - так мало в 21 веке «Ювентус» ещё не забивал 1
20:44 · Италия. Серия А
Малиновский - лучший игрок «Аталанты» в декабре
20:36 · Италия. Серия А
Джеко выздоровел и готов вернуться в состав «Интера»
20:24 · Италия. Серия А
Кьеллини победил коронавирус
15:22 · Италия. Серия А
​Фанаты «Милана» ответили Моуринью
10:05 · Италия. Серия А
Аллегри: «Ювентус» мог забить «Наполи» ещё несколько голов» 1
08:45 · Италия. Серия А
Шевченко отреагировал на информацию о переходе Миранчука в «Дженоа»
08:33 · Италия. Серия А
Кокорин забил два гола и сделал ассист в двустороннем матче «Фиорентины»
08:21 · Италия. Серия А
Моуринью: «Рад, что отказался от работы в «Милане»
00:39 · Италия. Серия А
«Ювентус» с «Наполи» сильнейшего не определили 9
00:07 · Италия. Серия А
Как «Милан» не оставил шансов «Роме» - видео видео
Все новости
Рекомендуем