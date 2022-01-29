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Чемпионат Италии. Серия А

​«Ювентус» показал кадры с первой тренировки Влаховича видео

29 Января 2022 • 18:47 Комментировать
Ювентус
...
Верона
1.53 4.30 6.00
06.02 22:45

В пятницу Душан Влахович прошёл медицинское обследование и перебрался из «Фиорентины» в «Ювентус». Уже в субботу нападающий, которому в день смены клубной прописки исполнилось 22 года, тренировался с новой командой. Пресс-служба «старой синьоры» опубликовала соответствующие фотографии и видео.

 

Напомним, что Душан Влахович будет играть за «Ювентус» под седьмым номером. Ранее под этим номером за туринскую команду выступал звёздный Криштиану Роналду.

Ближайший матч «Ювентус» проведёт в воскресенье, 6 февраля, в чемпионате Италии. Команда Массимилиано Аллегри будет принимать «Верону».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Душан Влахович
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