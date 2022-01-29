В пятницу Душан Влахович прошёл медицинское обследование и перебрался из «Фиорентины» в «Ювентус». Уже в субботу нападающий, которому в день смены клубной прописки исполнилось 22 года, тренировался с новой командой. Пресс-служба «старой синьоры» опубликовала соответствующие фотографии и видео.

Напомним, что Душан Влахович будет играть за «Ювентус» под седьмым номером. Ранее под этим номером за туринскую команду выступал звёздный Криштиану Роналду.

Ближайший матч «Ювентус» проведёт в воскресенье, 6 февраля, в чемпионате Италии. Команда Массимилиано Аллегри будет принимать «Верону».