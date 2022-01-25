Возможный переход Влаховича в «Ювентус» неожиданно может помочь «Барселоне»

В Италии вовсю обсуждают возможный переход ударного сербского нападающего Душана Влаховича из «Фиорентины» в «Ювентус». Руководство «фиалок» готово отпустить серба за хорошие деньги, которые, судя по всему, у «Ювентуса» есть. Если сделка состоится, то выгоду из ней могут извлечь и поклонники «Барселоны», сообщает Football Espana.

Дело в том, что Альваро Мората является, пожалуй, главной трансферной целью Хави на данный момент, но пока что «Ювентус» не спешит давать добро на сделку. Если же «старой синьоре» удастся соблазнить Влаховича, то тогда руководство клуба будет гораздо более расположено к тому, чтобы отпустить Морату на родину.