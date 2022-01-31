После того, как «Арсенал» потерпел неудачу в попытках подписать Душана Влаховича, лондонцы в экстренном порядке начали контактировать с другими кандидатурами, надеясь успеть оформить переход нового форварда до конца зимнего трансферного окна.

Как рапортирует газета AS, одним из таковых футболистов являлся нападающий «Ювентуса» Альваро Мората. Впрочем, игрок, права на которого принадлежат «Атлетико», отказал «канонирам». Он хочет доиграть сезон в Турине, после чего снова начать переговоры с «Барселоной».

Отметим, что на связь с Моратой лично выходил один из ассистентов главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты.