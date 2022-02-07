Тудор: «Класс Влаховича не позволил нам заработать очки»

«Верона» уступила «Ювентусу», пропустив два гола, и хорватский наставник клуба Игор Тудор считает, что «Ювентус» значительно усилился, особенно с приобретением сербского страйкера Душана Влаховича.

- Мы неплохо сыграли, но чтобы заработать очки в Турине, надо прыгнуть выше головы. Мы сделали две ошибки и получили два гола. Класс Влаховича сказал свое слово, мы же впереди не могли ничего создать. «Ювентус» сегодня был очень собран, да и отсутствие Капрари и Симеоне нам не помогло, - считает Тудор, слова которого приводит hellas1903.it.

«Верона» занимает девятое место в турнирной таблице итальянской Серии А, у команды - 33 очка.