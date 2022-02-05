​Аллегри постарался снизить давление на Влаховича

Душан Влахович в зимнее трансферное окно сменил «Фиорентину» на «Ювентус». С сербским нападающим в Турине связывают большие надежды, ведь в предыдущем клубе он много забивал. Фактор ожиданий оказывает давление на игрока, и Массимилиано Аллегри в ходе субботней пресс-конференции постарался это давление понизить.

«С приходом Влаховича обязанности игроков будут по-прежнему распределяться равномерно. Не всё будет на плечах Влаховича, вовсе нет. Ему 22 года, он много забивал в «Фиорентине» и хочет преуспеть в «Ювентусе». Но ответственность лежит на всех», - высказался Аллегри.

В воскресенье, 6 февраля, «Ювентус» проведёт домашний матч чемпионата Италии против «Вероны».