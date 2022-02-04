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Чемпионат Италии. Серия А

Директор «Кальяри»: «Нандес не захотел идти в «Ювентус»

04 Февраля 2022 • 14:47 Комментировать
Аталанта
...
Кальяри
1.23 6.50 12.00
06.02 14:30

Стефано Капоцукка, являющийся директором итальянском «Кальяри», заявил, что их полузащитник Найтан Нандес не захотел переходить в туринский «Ювентус». Директор утверждает, что футболист не был убеждён предложением «бьянконери».

«Кальяри» не виноват в том, что Нандес не перешёл в «Ювентус». Игрок не был убеждён предложением об аренде с правом выкупа. Он сказал: «Если они действительно хотят меня, то я пойду», – цитирует Капоцукку Football Italia.

Отметим, что вместо Нандеса «Ювентус» в итоге подписал полузащитника гладбахской «Боруссии» Дениса Закарию, чей контракт с немецким клубом истекал по окончанию сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Найтан Нандес
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АТАЛАНТА КАЛЬЯРИ
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