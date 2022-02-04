Директор «Кальяри»: «Нандес не захотел идти в «Ювентус»

Стефано Капоцукка, являющийся директором итальянском «Кальяри», заявил, что их полузащитник Найтан Нандес не захотел переходить в туринский «Ювентус». Директор утверждает, что футболист не был убеждён предложением «бьянконери».

«Кальяри» не виноват в том, что Нандес не перешёл в «Ювентус». Игрок не был убеждён предложением об аренде с правом выкупа. Он сказал: «Если они действительно хотят меня, то я пойду», – цитирует Капоцукку Football Italia.

Отметим, что вместо Нандеса «Ювентус» в итоге подписал полузащитника гладбахской «Боруссии» Дениса Закарию, чей контракт с немецким клубом истекал по окончанию сезона.