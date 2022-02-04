Агент Дибалы может отменить встречу с руководством «Ювентуса» в этом месяце

Нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала стал ещё на шаг ближе к уходу из своего клуба по окончанию сезоне. Сообщается, что агент игрока может отменить игрока с руководством клуба в этом месяце.

Напомним, что ранее Дибала согласовал с «Ювентусом» новый контракт с ежегодной зарплатой в 10 миллионов евро. Однако потом руководство «бьянконери» отозвало своё предложение после переговоров с агентом.

Как сообщает Football Italia, главным претендентом на приглашение Дибалы в качестве свободного агента является миланский «Интер». В этом сезоне «нерадзурри» лидируют в чемпионате Италии с 5-очковым отрывом от «Милана».