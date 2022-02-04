Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат Италии. Серия А

Агент Дибалы может отменить встречу с руководством «Ювентуса» в этом месяце

04 Февраля 2022 • 16:56 Комментировать
Ювентус
...
Верона
1.53 4.30 6.00
06.02 22:45

Нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала стал ещё на шаг ближе к уходу из своего клуба по окончанию сезоне. Сообщается, что агент игрока может отменить игрока с руководством клуба в этом месяце.

Напомним, что ранее Дибала согласовал с «Ювентусом» новый контракт с ежегодной зарплатой в 10 миллионов евро. Однако потом руководство «бьянконери» отозвало своё предложение после переговоров с агентом.

Как сообщает Football Italia, главным претендентом на приглашение Дибалы в качестве свободного агента является миланский «Интер». В этом сезоне «нерадзурри» лидируют в чемпионате Италии с 5-очковым отрывом от «Милана».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Пауло Дибала
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЮВЕНТУС ВЕРОНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
05.02  17:00 Рома ... Дженоа 1.39 5.20 7.80
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Февраля
16:56 · Италия. Серия А
Агент Дибалы может отменить встречу с руководством «Ювентуса» в этом месяце
16:29 · Англия. Премьер-лига
​Наингголан – о Конте: «Я предпочитаю людей, которые говорят мне в лицо»
15:50 · Италия. Серия А
Индзаги не считает, что миланское дерби определит чемпиона
14:56 · Италия. Серия А
Нани счастлив бороться за выживание с «Венецией»
14:47 · Италия. Серия А
Директор «Кальяри»: «Нандес не захотел идти в «Ювентус»
11:28 · Италия. Серия А
Брозович договорился с «Барселоной» 1
11:09 · Италия. Серия А
Капелло отказался извиняться за трансфер Кокорина в «Фиорентину» 1
10:30 · Италия. Серия А
«Интер» бесплатно подпишет защитника «Лацио»
09:05 · Италия. Серия А
«Наполи» рискует потерять Лосано на долгий срок
08:55 · Италия. Серия А
Жиру назвал свою цель в этом сезоне
06:52 · Италия. Серия А
Жиру объяснил различия в стиле Венгера и Пиоли
00:41 · Италия. Серия А
Пульгар продолжит карьеру в «Галатасарае»
00:21 · Италия. Серия А
Кавазашвили: Кокорина распустили российские клубы
00:18 · Италия. Серия А
«Милан» продлил контракт с Габбией, на очереди Тео Эрнандес, Беннасер и Леау официально
03 Февраля
23:14 · Англия. Премьер-лига
У «МЮ» появится новый спонсор на тренировочной форме - он будет платить больше, чем получают «Интер» и «Милан» за рекламу на своём игровом комплекте
Все новости
Рекомендуем