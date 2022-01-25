Итальянский агент сообщил, что «Интер» и Дибала договорились о сотрудничестве

Возможный переход нападающего Пауло Дибалы из «Ювентуса» в «Интер» уже не кажется столь маловероятным событием – аргентинец окончательно повздорил с руководством туринцев, а итальянский журналист Фульвио Валькареджи сообщил о согласовании сотрудничества с «Интером».

«Дибала будет в «Интере», вот посмотрите. Как мне известно, уже все готово для этого. Думаю, это отличный ход для миланской команды», - прокомментировал агент в эфире местного радио Kiss Napoli.

Стоит добавить, что Валькареджи не работает вместе с Дибалой, поэтому данную информацию пока сложно называть достоверной. К слову, плеймейкер до сих пор не начал новый этап переговоров по новому контракту с «Ювентусом».