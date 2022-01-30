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Чемпионат Италии. Серия А

Артур и Ремзи не покинут «Ювентус» зимой слухи

30 Января 2022 • 22:52 Комментировать
Ювентус
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Верона
1.53 4.30 6.00
06.02 22:45

«Ювентус» в зимнее трансферное окно активно пытался устроить масштабную чистку состава, но по итогу туринцам не удалось найти новые команды для некоторых футболистов. К примеру, «старая синьора» вела переговоры касательно переходов полузащитников Артура Мело и Аарона Ремзи.

Бразилец должен был на правах аренды присоединиться к лондонскому «Арсеналу», но сделка сорвалась в последние дни января. Такой информацией у себя в «Твиттере» поделился журналист Николо Скира. Согласно источнику, свою роль в этом сыграл главный тренер Массимилиано Аллегри, посчитавшим Артура нужным игроком на вторую половину сезона.

Что касается Ремзи, то он сам отклонил сразу несколько предложений от клубов английской Премьер-лиги, об этом в воскресенье писали британские издания. Среди возможных претендентов на валлийца был «Кристал Пэлас».  

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Аарон Ремзи Артур Мело трансферы футбола - зима 2022
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