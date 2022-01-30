«Рокировка» в «Ювентусе»: клуб в скором времени объявит о покупке Закарии и продаже Бентанкура

«Ювентус» находится на завершающих стадиях по трансферам Дениса Закарии и Родриго Бентанкура. Швейцарский полузащитник гладбахской «Боруссии» должен занять место уругвайца, который уходит в «Астон Виллу».

Журналист Фабрицио Романо у себя в «Твиттере» поделился деталями обеих сделок. За Бентанкура туринцы получат 19 миллионов евро, но эта сумма может вырасти на пять миллионов благодаря будущим выплатам различных бонусов. Что касается Закарии, у которого летом истекает контракт с немецкой командой, то его подписание будет стоить «старой синьоре» семь миллионов евро (5+2 по такой же схеме).

Более того, «Ювентус» договорился с «Тоттенхэмом» об аренде Деяна Кулушевски на 18 месяцев с последующим правом выкупа.