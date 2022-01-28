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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» представил Влаховича в качестве нового игрока команды - серб взял себе номер Роналду официально

28 Января 2022 • 21:48 Комментировать (1)
Ювентус
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Верона
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06.02 22:45

Закончилась трансферная сага, которая длилась вот уже как несколько месяцев – «Ювентус» официально объявил о переходе 22-летнего нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича. Серб подписал с туринским клубом контракт до лета 2026 года.

В новой команде футболист будет получать около семи миллионов евро ежегодно. «Фиорентина» же получила за своего лучшего бомбардира компенсацию в размере 75 миллионов евро.

Помимо гранда Серии А на Влаховича также претендовали представители английской Премьер-лиги, но, как оказывается, свой выбор форвард и его агент сделали еще в октябре, достигнув договоренности со «старой синьорой». Он взял себе седьмой игровой номер, под которым раньше выступал Криштиану Роналду. 

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Фиорентина Душан Влахович
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ЮВЕНТУС ВЕРОНА
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
venge
28 Января 2022 в 21:58
Вот бы сейчас видеть лицо известного диванного супераналитика и мегаэксперта по экономическим делам клубов Серии А, который считал чужие деньги и что есть мочи доказывал, что
у Ювентуса этих самых денег на приобретение Влаховича нет =)

Так вот, уважаемый эксперт --3Tituli--, Ювентус купил Влаховича, представляешь?

Нет, не так - в Италии только 1 клуб может позволить себе покупки калибра Роналду или Влаховича, и это не твой обожаемый Интер. Хотя Беппе Маротте вполне по силам приподнять ваш клуб. Другой же ювентиец Конте, к слову, и так собрал вам практически конфетку из всем известного материала и палок. Так что подумай об этом в следующий раз прежде чем рассказывать про ювентийские "руины".
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