Закончилась трансферная сага, которая длилась вот уже как несколько месяцев – «Ювентус» официально объявил о переходе 22-летнего нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича. Серб подписал с туринским клубом контракт до лета 2026 года.

В новой команде футболист будет получать около семи миллионов евро ежегодно. «Фиорентина» же получила за своего лучшего бомбардира компенсацию в размере 75 миллионов евро.

Помимо гранда Серии А на Влаховича также претендовали представители английской Премьер-лиги, но, как оказывается, свой выбор форвард и его агент сделали еще в октябре, достигнув договоренности со «старой синьорой». Он взял себе седьмой игровой номер, под которым раньше выступал Криштиану Роналду.