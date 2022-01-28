В последнее время полузащитника «Ювентуса» Артура Мело активно сватают в «Арсенал» - клубы действительно начали переговоры по арендному соглашению, но найти компромисс сторонам пока так и не удалось.

Дело в том, что лондонцы предлагают полугодичную аренду, а вот итальянский клуб рассчитывает отдать бразильца на 18 месяцев с последующим правом выкупа. Подобные детали у себя в «Твиттере» опубликовал журналист Николо Скира.

Таким образом, высока вероятность того, что Артур доиграет сезон в «Ювентусе». Напомним, что зимой туринцы планировали устроить чистку состава от ненужных тренерскому штабу футболистов.