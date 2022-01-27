Полузащитник «Вероны» и сборной Чехии Антонин Барак попал на радары скаутов «Тоттенхэма» - лондонцы попытаются договориться с итальянским клубом о трансфере до конца января. Отмечается, что с просьбой подписать 27-летнего футболиста к руководству «шпор» обратился лично главный тренер команды Антонио Конте.

Подобные данные в четверг публиковала местная пресса, а с временем эту информацию у себя в «Твиттере» подтвердил журналист Николо Скира. Согласно сведениям, «Тоттенхэму» придется заплатить за Барака около 20 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету игрока восемь голов и четыре результативных передачи в 19 поединках за «Верону» в Серии А. Также за спиной плеймейкера 28 игр в составе национальной сборной своей страны.