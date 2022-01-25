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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» предлагает за Влаховича 60 миллионов евро

25 Января 2022 • 05:27 Комментировать
Ювентус
...
Верона
1.53 4.30 6.00
06.02 21:30

Нападающий Душан Влахович - новая звезда Серии А, сербский нападающий забил в текущем сезоне уже семнадцать голов и попал на радар такого клуба, как «Ювентус». Несколько часов назад мы уже сообщали, что «Фиорентина» не станет препятствовать его уходу в стан туринцев, а сейчас появились и некоторые подробности.

Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, туринский гранд готов выложить за Влаховича не менее шестидесяти миллионов евро. Туринцы видят в нем замену Пауло Дибале, который в последнее время перестал устраивать боссов «Ювентуса».

Влахович выступает за «Фиорентину» с 2018 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Фиорентина Душан Влахович
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