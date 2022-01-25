«Ювентус» предлагает за Влаховича 60 миллионов евро

Нападающий Душан Влахович - новая звезда Серии А, сербский нападающий забил в текущем сезоне уже семнадцать голов и попал на радар такого клуба, как «Ювентус». Несколько часов назад мы уже сообщали, что «Фиорентина» не станет препятствовать его уходу в стан туринцев, а сейчас появились и некоторые подробности.

Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, туринский гранд готов выложить за Влаховича не менее шестидесяти миллионов евро. Туринцы видят в нем замену Пауло Дибале, который в последнее время перестал устраивать боссов «Ювентуса».

Влахович выступает за «Фиорентину» с 2018 года.