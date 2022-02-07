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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри оценил дебют Влаховича за «Ювентус»

07 Февраля 2022 • 08:07 Комментировать
Ювентус
2:0
Верона
окончен

В рамках 24-го тура итальянского чемпионата туринский «Ювентус» на своем поле принимал «Верону». «Старая синьора» отпраздновала победу со счетом 2:0. Голами отметились новички команды – Душан Влахович и Денис Закария.

Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мнением о дебютном поединке сербского нападающего.

«Душан допустил несколько ошибок при приеме мяча. Ему еще есть над чем работать. Он должен играть чище. Хотя ему всего 22 года, у него пока не так много опыта», - приводит слова тренера Football-Italia.

Влахович перешел в «Юве» этой зимой, подписав контракт на 4,5 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Душан Влахович
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