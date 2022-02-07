Аллегри оценил дебют Влаховича за «Ювентус»

В рамках 24-го тура итальянского чемпионата туринский «Ювентус» на своем поле принимал «Верону». «Старая синьора» отпраздновала победу со счетом 2:0. Голами отметились новички команды – Душан Влахович и Денис Закария.

Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мнением о дебютном поединке сербского нападающего.

«Душан допустил несколько ошибок при приеме мяча. Ему еще есть над чем работать. Он должен играть чище. Хотя ему всего 22 года, у него пока не так много опыта», - приводит слова тренера Football-Italia.

Влахович перешел в «Юве» этой зимой, подписав контракт на 4,5 года.